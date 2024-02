Il boato è stato udito intorno alle 19 di questa sera nella periferia di Terracina, in provincia di Latina. Una bombola di gas è esplosa e ha provocato il crollo di una parte di una palazzina in via Ponte di Ferro.

Sul posto sono arrivate le ambulanze e i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e rimosso le macerie.

Cinque in totale le persone assistite, tre sono donne, due delle quali ferite in modo lieve, mentre l'altra è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Roma in codice rosso per perdita di udito e ustioni al viso.

Lievi le ferite per un uomo e un bambino. A parte la più grave, tutti sono stati portati tra gli ospedali Santa Maria Goretti di Latina e Fiorini di Terracina.

