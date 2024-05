È entrato in un appartamento per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4mila euro, si è addormentato.

È quanto accaduto a Roma, in via Ludovico Muratori, in zona Celio.

A trovare il malvivente i proprietari dell’abitazione, che l’hanno scoperto mentre dormiva beatamente in un letto e hanno chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di piazza Dante che hanno arrestato l’uomo, un diciannovenne tunisino senza fissa dimora e con precedenti.

L’arresto è già stato convalidato con il giudice che ha disposto per il giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata