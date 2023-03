È morto oggi a Roma Pierluigi Concutelli, 79 anni, esponente del movimento di estrema destra Ordine Nuovo, arrestato nel 1977.

Il terrorista nero stava scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio avvenuto nel 1976. Secondo quanto riferisce il suo difensore, l'avvocato Emilio Siviero, era malato da tempo e si è spento nella sua abitazione della Capitale dove si trovava ai domiciliari. Aveva infatti avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute. Nel 2015 la Cassazione gli negò la liberazione condizionata perché i giudici rilevarono che non si era mai «ravveduto», né pentito dell’omicidio. Negli anni della lotta armata era soprannominato il «Comandante».

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata