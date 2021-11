Era sempre rimasto un po’ nell’ombra, davanti alle telecamere andava soprattutto sua moglie Marisa per parlare di quell’unica figlia, Gloria, l’insegnante di Castellamonte (Torino) uccisa nel 2016 e per il cui omicidio è stato condannato a 30 anni, in via definitiva, un ex allievo.

Ora un altro dolore in famiglia: Ettore Rosboch è morto a 90 anni, il funerale è in programma per domani pomeriggio a Castellamonte.

Verrà sepolto accanto a Gloria.

La professoressa era stata strangolata da Gabriele Defilippi che prima l’aveva raggirata per portarle via una consistente somma di denaro stimata in 187mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata