Dopo oltre un mese di sofferenze, la 14enne di Osimo che aveva contratto il Covid è morta all’ospedale Salesi di Ancona dove era ricoverata in rianimazione.

La ragazzina non si era potuta sottoporre al vaccino: soffriva di varie patologie e aveva subito un trapianto renale. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente e in quei giorni sua madre aveva lanciato un appello su Facebook per raccontare la storia della figlia, da quando aveva cominciato a stare male, con la febbre altissima. In casa c’era anche il fratellino, positivo al coronavirus forse per un contagio a scuola.

Il trasporto in ospedale era stato immediato, così come tutte le cure possibili, ma il virus, hanno spiegato i medici, le aveva distrutto un polmone.

La mamma ha lanciato di nuovo il suo appello: “Il Covid esiste, soprattutto chi è vaccinato deve capire che non bisogna abbassare la guardia. Bisogna rispettare le regole e non credere che perché si è vaccinati si è esonerati”.

