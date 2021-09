E' morta, a 27 anni Martina Luoni, la giovane di Solaro (Milano), paziente oncologica che è stata una delle testimonial anti Covid della Regione Lombardia.

Aveva un cancro al colon metastatico e lo scorso anno, in piena pandemia, si era vista rimandare un’importante operazione chirurgica.

Lei stessa aveva descritto la vicenda in un video diventato virale in cui descriveva le enormi difficoltà per una paziente oncologica di accedere alle cure in tempo di Covid.

Dopo quel filmato la Regione Lombardia le chiese di diventare testimonial per invitare le persone a proteggersi e a seguire le regole sanitarie, in modo da non intasare gli ospedali e garantire le cure ai malati oncologici.

Il suo appello aveva raggiunto milioni di persone e il 28 maggio scorso le era stato consegnato dalla Regione Lombardia il riconoscimento “Rosa Camuna”.

(Unioneonline/L)

