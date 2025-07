È di Emanuela Ruggeri il corpo trovato ieri sera a Roma in un cespuglio in via del Mandrione.

La 32enne era scomparsa una settimana da Colli Aniene: uscita da casa una sera in infradito, non aveva più fatto ritorno.

La mamma aveva lanciato un appello sui social: «Sono disperata, aiutatemi a trovarla» spiegando che era uscita di casa alle 20.35 del 14 luglio dicendo che andava a un appuntamento con un'amica.

La polizia l'ha identificata tramite i documenti che aveva con sé e i tatuaggi.

Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata