Due ragazzi uno di 16 anni e uno di 15, sono ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasti coinvolti in un incidente con lo scooter. Incidente che, come riporta il Corriere di Romagna, è avvenuto nell'ambito di una corsa clandestina nell'area artigianale di Ponte Ospedaletto, a Longiano (Forlì-Cesena).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due sere fa, i due ragazzi stavano impennando con gli scooter quando si sono violentemente scontrati con un'auto di grossa cilindrata guidata da un neopatentato.

Il 15enne ha riportato fratture alle gambe ed al bacino ed è in prognosi riservata. Le condizioni dell'altro ragazzo sarebbero più gravi, anche a causa delle lesioni cerebrali che avrebbe riportato. Il tutto davanti agli occhi di decine di adolescenti che si erano radunati nella zona per assistere alle gare.

La zona artigianale di Longiano non è nuova a episodi di questo tipo: ci sono infatti lunghi rettilinei di asfalto che di notte, quando le aziende sono chiuse, sono deserti.

Qui viene organizzata ogni anno anche una manifestazione ufficiale e autorizzata di "drifting", una disciplina che mette alla prova le abilità dei piloti. Ma non capita di rado che di notte vengano organizzate anche manifestazioni abusive, come quella dove sono rimasti gravemente feriti i due ragazzi.

