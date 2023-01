In poche ore in Piemonte due persone sono morte in casa tra le fiamme. Episodi dalle dinamiche diverse ma entrambi con una tragica fine.

Il primo si è verificato nell’Astigiano, a Montaldo Scarampi, dove una 57enne ha dimenticato una sigaretta accesa sul letto ed è rimasta soffocata dal fumo che si è sprigionato dall’incendio del materasso.

A dare l’allarme è stata una vicina e i Vigili del fuoco hanno forzato la porta, trovando il corpo ormai senza vita. Il pm deciderà domani se disporre o meno l’autopsia.

L’altra vittima si registra invece in una cascina vicino a Mondovì, nel Cuneese. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un 95enne che viveva da solo nella frazione di San Quintino e che è rimasto ucciso da un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas Gpl al primo piano del caseggiato.

La certezza formale sull'identità dell'anziano non c'è ancora perché il corpo è devastato dalle ustioni; la risposta si attende dall'autopsia.

