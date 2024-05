All’indomani della Festa del 1 Maggio, quando da più parti si sono levati appelli per una maggiore sicurezza nei cantieri e sul preoccupante numero di “morti bianche” in Italia, si registrano purtroppo due nuovi decessi sul lavoro.

Le tragedie sono avvenute entrambe in provincia di Napoli. La prima vittima a Lettere, dove un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, è precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri.

Il secondo incidente mortale a Casalnuovo, dove i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di un altro operaio, di 60 anni, che stava operando in un cantiere in viale dei Tigli.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata