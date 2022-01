Dopo il caso di Milano, dove diverse ragazze hanno raccontato di essere state molestate la notte di Capodanno in piazza Duomo, un’altra denuncia arriva da Napoli. Una 29enne ha denunciato di essere stata drogata e violentata nel quartiere del Vomero il 31 dicembre.

La giovane era andata a casa di amici per trascorrere la serata, poi si sarebbe allontanata con una persona in auto per un giro e infine in un'altra abitazione. A questo punto la ricostruzione diventa incerta: potrebbe essere stata vittima della cosiddetta “droga dello stupro” e aver subito la violenza sessuale. Circostanze sulle quali la Procura ha aperto un’indagine.

(Unioneonline/s.s.)

