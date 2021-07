Due donne di 64 e 34 anni vittime di una rapina sono rimaste ferite, una delle quali in maniera molto grave, la notte scorsa a Napoli.

Era da poco passata la mezzanotte quando le due donne in scooter stavano passando in via Salvator Rosa. Lì sono state affiancate da altre due persone, anch’esse a bordo di una moto.

I due banditi, armati di pistola, hanno costretto le donne a rallentare, ma i due mezzi si sono toccati e le due vittime hanno perso il controllo dello scooter e sono cadute battendo la testa sull’asfalto.

I malviventi ne hanno approfittato per portare via la moto e un borsello. Entrambe le donne, soccorse, sono state portate al Cardarelli: la 64enne è stata giudicata guaribile con riserva, le sue condizioni sono molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La 34enne invece è stata medicata e dimessa, guarirà in tre giorni.

Sull’episodio indaga la Polizia.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata