Una doppia tragedia questa mattina all’alba a Milano. Una donna è stata trovata morta e suo figlio si è tolto la vita.

L’allarme è scattato alle 5 quando un uomo ha chiamato il servizio di emergenza minacciando di suicidarsi. I soccorritori sono arrivati in via Palanzone e in un appartamento hanno trovato una donna senza vita, con alla gola i segni di alcune coltellate. L’uomo che invece aveva fatto la telefonata non era in casa, si pensava fosse nascosto nel palazzo o sul tetto, ma dopo circa un'ora si è gettato nel vuoto dal quinto piano.

Su quanto accaduto sta indagando la polizia.

