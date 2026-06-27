Disperso nel lago di Vico il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Luigi Cavallari si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso.

In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, i nuclei sommozzatori dell'Arma e i pompieri.

Sarebbe stata proprio Roccella a lanciare l'allarme quando, intorno alle 17.30, non ha visto riemergere il marito che si era tuffato dalla barca nelle acque del lago nel Viterbese. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ad accorrere per primi sono stati i carabinieri della stazione di Ronciglione e i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo.

Le prime ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono lanciati direttamente dall'elicottero arrivato appositamente dalla Capitale.

Intanto la ministra è stata accompagnata nella loro casa nel Viterbese. Sono attesi a breve anche le unità dei sommozzatori dei pompieri e quelle dei carabinieri che continueranno senza sosta le ricerche del disperso. Intanto il lago viene sorvolato dall'elicottero dei carabinieri in perlustrazione. Sul posto, per coordinare le ricerche il Vicario del Prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro, e il questore Giorgio Di Munno.

La ministra Roccella e suo marito Luigi Cavallari lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d'oro. «L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento - ha raccontato la stessa ministra in passato - non ci siamo più lasciati».

Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara.

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(Unioneonline/D)

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