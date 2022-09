Uscito di casa per andare alla camera ardente del padre, si è accorto di aver dimenticato le chiavi e si è arrampicato sulla facciata del palazzo per tornare indietro. Per cause da accertare è però precipitato al suolo, morendo sul colpo.

Tragedia nella tragedia a Formigine, nel Modenese. La vittima è un 42enne, Alessandro Scotti, originario della Campania e padre di un ragazzo di 16 anni.

L’uomo, l’altra mattina, doveva andare in ospedale per raggiungere la camera ardente quando, intorno alle 7, è uscito dal suo appartamento rendendosi conto poco dopo di essere rimasto senza chiavi di casa e dell’auto. Ha chiesto quindi a un vicino di aprire il portone principale per raggiungere il suo balcone del terzo piano utilizzando una finestra del pianerottolo. Mentre si arrampicava è però caduto, facendo un volo di diversi i metri. Ogni soccorso è stato inutile.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata