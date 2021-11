"Mi rimane solo il napalm, o il lanciafiamme. Oltre non so”. Così Vincenzo De Luca risponde ai cronisti che gli chiedono un’opinione su eventuali restrizioni per i non vaccinati nel caso di un ritorno a zone gialle o, peggio ancora, arancioni e rosse, come hanno ipotizzato i governatori del Nord alle prese con l’aumento dei positivi e dei ricoveri.

Un lockdown per i vaccinati “sarebbe il minimo” chiosa De Luca nel corso della presentazione della nuova piattaforma regionale per ridurre i tempi della burocrazia.

Ancora: “Ora cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane, l’irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica quella che si chiama irresponsabilità”.

"Mi auguro - ha proseguito De Luca - che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti. Non ad alcuni si e altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi vaccinandosi ha dato prova di senso di responsabilità. Purtroppo abbiamo a che fare con degli squinternati che invece di farsi il vaccino fanno i cortei".

