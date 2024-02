Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi dall'ospedale San Carlo di Nancy di Roma dove era ricoverato per un episodio di pericardite.

Crosetto si era presentato nella serata di lunedì 12 febbraio al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, sulla via Aurelia, poco distante dal Vaticano, lamentando dolori intensi al petto. Già in passato aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013. È stato quindi preso in carico dal Centro cuore dell'ospedale, struttura specializzata per i controlli e gli interventi cardiovascolari. La coronarografia cu è stato sottoposto ha evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi.

«Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni» ha affermato oggi il ministro le cui condizioni di salute vengono ora definite “buone”.

Anche in ospedale, durante la degenza, Crosetto ha continuato a svolgere le sue funzioni, lavorando sui dossier più importanti e rimanendo in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo Gabinetto.

«La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini - le parole del ministro - è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell'Italia».

(Unioneonline/v.l.)

