Terribile incidente questa mattina a Firenze, nel cantiere di un supermercato Esselunga, dove si è verificato un crollo.

L’allarme alla periferia della città, in via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione del nuovo edificio.

Immediato l’arrivo di soccorritori e forze dell’ordine: al momento il bilancio parla di due operai morti e tre estratti vivi – seppur in gravi condizioni – dalle macerie, ma si cercano altri dispersi. Ci sarebbero altri tre operai sotto le macerie.

Sul posto vigili del fuoco e polizia.

L’incidente è stato causato dal crollo di un solaio determinato dal cedimento di una trave di cemento armato, come precisato dai vigili del fuoco.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata