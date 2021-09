Un fabbricato di due piani è crollato in seguito a un’esplosione a Filattiera, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara).

I Vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti sul posto, assieme al personale Usar da Pisa e al nucleo cinofili di Livorno.

Si scava tra le macerie per verificare l’eventuale presenza di persone.

Sul posto ci sono anche un'automedica di Pontremoli e un’ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

Da quanto appreso dai soccorritori la casa colonica è abitata da un anziano che al momento non si trova. Ma non si hanno certezze che non possa essere altrove, così come non è da escludere che nella casa crollata ci potessero essere altre persone.

