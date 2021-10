Nel giro di pochi giorni è aumentato da 30 a 45 il numero delle province nelle quali il valore dell'incidenza è salito di almeno il 40% rispetto a quello dei sette giorni precedenti. L'elenco include Roma e Torino. Inoltre 16 di queste province hanno raggiunto il valore-soglia di 50 casi a settimana per 100.000 abitanti.

È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che per la Sardegna fornisce però dati incoraggianti: l’Isola è “l'unica regione – spiega Sebastiani – che al momento non appare coinvolta nella ripresa dei contagi, sia a livello regionale che provinciale”. E la motivazione, secondo l’esperto, è ben precisa: “Considerando i grandi valori attuali dell'incidenza nei Paesi della penisola balcanica, in alcuni dei quali la situazione è grave come in Romania e Bulgaria, è importante un controllo capillare dei flussi in entrata nel nostro Paese: la situazione della Sardegna ne è la riprova”.

L’ANALISI – Dall'analisi emerge che ci sono altre 20 province in cui l'aumento è compreso tra il 20% e il 40% e tra queste c'è anche quella di Milano. "Trieste - prosegue Sebastiani - continua a subire il valore più alto dell'incidenza (184 casi a settimana per 100.000 abitanti) e tutte le province del Friuli Venezia Giulia sono coinvolte”.

Ecco di seguito i valori rilevati nelle 45 province: Trieste (184), Catania (101), Rieti (96), Bolzano (91), Gorizia (83), Forlì-Cesena (74), Rovigo e Reggio di Calabria (69), Terni (62), Enna (61), Massa Carrara e Siena (58), Fermo (57), Pisa (55), Viterbo (52), Latina (50), Bologna e Grosseto (49), Roma (47), Caserta (46), Perugia e Trento (45), Salerno (43), Lucca (42), Torino (40), Chieti e Macerata (39), Foggia, Vercelli e Modena (38), Ancona (37), Livorno (36), Pordenone (35), Taranto (34), Cremona e Udine (32), Lecce (29), Piacenza (26), Brindisi (24), Verbano-Cusio-Ossola e Ascoli Piceno (21), Campobasso (20), Mantova (19), Lecco (18), Bari (17).

