Ancora un netto aumento dei casi di Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.259.

Le vittime di giornata sono 15, ieri erano state 21.

Con 219.778 (ieri 235.097) tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, il tasso di positività sale di mezzo punto percentuale, dall’1,8% di ieri al 2,3% odierno.

Stabile a 158 il dato dei pazienti in terapia intensiva, con 12 ingressi giornalieri in Rianimazione (ieri erano nove). In crescita i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 1.234, 38 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.302.393, i morti 127.920. I dimessi ed i guariti sono invece 4.119.607, con un incremento di 1.483 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 54.866, in aumento di 3.558 unità nelle ultime 24 ore.

