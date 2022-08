Sono 45.621 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 64.861. Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri. Il tasso è al 17,8%, stabile rispetto a ieri quando era al 18,3%. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 255.797 tamponi.

Sono invece 396 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.006, rispetto a ieri 239 in meno.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.201.443, ovvero 28.264 in meno rispetto alla precedente rilevazione. In totale sono 21.170.600 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.568. I dimessi e i guariti sono 19.796.589, con un incremento di 74.049.

(Unioneonline/v.l.)

