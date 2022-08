Sono 21.817 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano 31.088. Le vittime sono 90, in lieve calo rispetto alle 98 di ieri. I tamponi effettuati sono 167.495. Il tasso è al 13%, in calo rispetto al 14,9% di ieri.

Sono 213 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 17. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.091, nelle ultime ventiquattro ore 336 in meno.

Gli attualmente positivi sono 645.933, rispetto a ieri 14.308 in meno. Dimessi e guariti sono 21.046.229 (+36.032) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.867.757, quello dei decessi è di 175.595.

