In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 79 nuove vittime del coronavirus, mentre i contagi sono 18.380 (dati del ministero della Salute). Ieri i morti sono stati 85, i nuovi casi 51.993.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 105.739 (ieri 334.224); il tasso di positività è al 17,4%, in aumento rispetto al 15% di ieri.

Mentre sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.940, quindi 182 in più rispetto a ieri.

Attualmente sono 1.216.843 le persone positive al Covid, 9.195 in meno nelle ultime 24 ore; in totale sono 15.730.676 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.766. I dimessi e i guariti sono 14.352.067, con un incremento di 27.704 rispetto a ieri.

(Unioneonline/s.s.)

