Sono 33.876 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 34.479. Le vittime sono invece 38, stabili rispetto a ieri.

Con 180.249 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività è al 18,7%, contro il 18,8% di ieri.

Aumentano i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 138, due in più rispetto a ieri con 14 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.181, in aumento di 80 unità nelle ultime 24 ore.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.500.346. Gli attualmente positivi sono 456.149. Dimessi e guariti sono 21.867.067, mentre il totale dei decessi è di 177.130.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata