Sono 18.896 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.757.

Le vittime sono invece 124, rispetto a ieri 19 in più (la Campania ha però comunicato che dieci decessi, registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile).

Con 122.444 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 15,4%, in aumento rispetto al 14,1% di ieri.

Sono 368 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.794, ossia 56 in più rispetto a ieri.

Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.523.859 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.736. I dimessi e i guariti sono 15.155.021, con un incremento di 45.512 rispetto a ieri.

(Unioneonline/D)

