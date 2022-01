Il Governo si prepara a varare nuove misure per contenere la crescita dei contagi Covid in Italia, trainati dalla variante Omicron, anche alla luce delle previsioni degli esperti, che paventano nei prossimi giorni fino a 200mila nuovi contagi giornalieri, con il picco della nuova ondata che non sarà raggiunto prima della metà-fine del mese di gennaio.

Il premier Mario Draghi ha dunque convocato a Palazzo Chigi la cabina di regia per fare il punto della situazione e, come detto, per valutare ulteriori restrizioni e provvedimenti, da adottare nel successivo Consiglio dei Ministri.

Da quanto si apprende, inoltre, il Pd ha intenzione di riproporre all’esecutivo l’obbligo vaccinale "come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso".

Una misura che i dem ritengono "l'unico modo per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni".

L’obbligo potrebbe riguardare in particolare gli over 60 e altre categorie di lavoratori, oltre a quelle già previste dai precedenti decreti (insegnanti, operatori sanitari e forze dell’ordine).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata