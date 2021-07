Diversi contagi si sono registrati in provincia di Lodi, in seguito a una festa che si è svolta in un locale di Codogno lo scorso 26 giugno.

Almeno quattro casi sono stati riscontrati nel piccolo paese di Orio Litta, dove 27 persone si trovano in isolamento fiduciario.

Per questo il sindaco Francesco Ferrari ha lanciato un appello ai cittadini.

"Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni - ha spiegato -, di indossare le mascherine come se fossimo ancora a due mesi fa, dato il focolaio. La pandemia andrà presto via, considerata anche la campagna vaccinale, ma, nel frattempo, bisogna avere ancora un po' di pazienza. Soprattutto noi, in questi giorni".

"Era una festa di fine anno scolastico nello spazio esterno di una discoteca di Codogno, il ritrovo dal quale si è visto registrare un focolaio di Covid a Orio Litta e qualche caso anche a Casalpusterlengo e Codogno", ha aggiunto il primo cittadino.

"Qualche genitore è parecchio arrabbiato perché il proprio figlio gli ha raccontato che la festa si è tenuta, certo, all'esterno ma era piena di gente. Ho tanti concittadini preoccupati, speriamo bene", ha spiegato ancora Ferrari.

Le persone contagiate che risiedono a Orio Litta, tre ragazzi e un adulto, non presentano sintomi gravi: solo dissenteria e qualche linea di febbre.

