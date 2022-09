Si apre una nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid: da lunedì prossimo - 12 settembre - si potranno prenotare i nuovi vaccini bivalenti aggiornati, ovvero a Rna messaggero (mRna) contro il ceppo originario del virus SarsCoV2 e contro la variante Omicron BA.1.

Si inizia con le categorie maggiormente a rischio: gli over 60 e i soggetti fragili.

In vista dell'autunno e nel timore di una nuova ondata, l'obiettivo è rilanciare una campagna vaccinale, in rallentamento da settimane. "L'arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell'età o perché presentino altre patologie" - ha affermato il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, precisando che da lunedì prossimo "sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle".

A settembre è previsto l'arrivo di "19 milioni di vaccini bivalenti adattati", ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), dati che dimostrano "l'impegno nella programmazione per venire incontro alle esigenze di protezione". Ma, ha aggiunto, "è importante più la tempistica con cui si esegue la vaccinazione di richiamo che non il vaccino impiegato". Della tempistica delle somministrazioni ha parlato anche Gianni Rezza, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. "Per tutti gli over 12 il vaccino bivalente è autorizzato dall'Ema e dall'Aifa e si potrà fare su base volontaria. Nei prossimi giorni verrà data indicazione più dettagliata alle Regioni sulle modalità, compatibilmente con l'organizzazione logistica che deve dare priorità alle categorie a rischio".

(Unioneonline/v.l.)

