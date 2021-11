"Discreta anche se non ottimale". Così definisce la situazione epidemiologica in Italia Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

La grande incognita, come ricordato dall’esperto in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa, è però rappresentata dal "numero molto rilevante di non vaccinati che mantengono alta la circolazione del virus”. “Non hanno capito quanto rischiano", afferma.

Secondo Ricciardi la variante Delta "ha cambiato radicalmente la dinamica dell'epidemia", infatti "ha incrementato la contagiosità e reso necessaria, oltre alla vaccinazione, l'adozione di misure ulteriori come il passaporto verde". Dunque, con questa mutazione del virus, "il gioco è cambiato".

Non basta più "contenere, bisogna andare oltre", dichiara oggi Ricciardi.

Il suo modello da seguire è Israele: "Ha vaccinato in modo estensivo la popolazione con la terza dose, ha adottato il green pass e ha iniziato a pianificare la campagna di immunizzazione dei bambini". Secondo l'esperto, Israele sarà così "il primo Paese a venirne fuori".

E se l’Italia resta più indietro è per il vincolo "all'agenzia europea Ema che prende le decisioni con due o tre mesi di ritardo rispetto agli americani della Fda. Tanto basta alle ondate per ripartire", dichiara Ricciardi.

Ad ogni modo, "non credo che torneremo agli stessi livelli di emergenza" di quando gli ospedali erano saturi, afferma il consigliere di Speranza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata