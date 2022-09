Balzo dei casi di Covid in Italia, con l’incidenza che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100mila abitanti. Il dato precedente era pari a 215. In salita anche l'indice di trasmissibilità che passa da 0,91 a 1. È quanto riferisce il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 29 settembre).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 29 settembre) contro il 5,3% (rilevazione giornaliera al 22 settembre).

È dallo scorso luglio che l'indice di trasmissibilità Rt non raggiungeva la soglia epidemica dell'unità, valore registrato questa settimana nel monitoraggio Iss-ministero della Salute.

Nel periodo 6 - 19 luglio 2022, l’Rt ha infatti raggiunto un valore medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. La settimana successiva, il valore di Rt è nuovamente sceso collocandosi a 0,90.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11%), mentre è in leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54% contro 53%).

Diminuisce leggermente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% contro 36%).

