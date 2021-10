Nove denunce a Milano nei confronti dei responsabili dei “cori di stampo fascista” che si sono sentiti ieri nel corso della manifestazione No green pass a Milano.

Si tratta di nove esponenti di Do.Ra., la comunità militante dei 12 raggi di chiara matrice neofascista. Il questore Giuseppe Petronzi ha emesso nei loro confronti 9 fogli di via obbligatorio (8 della durata di un anno e 1 di sei mesi) dal Comune di Milano perché "si stavano lasciandosi andare ad espressioni di chiaro stampo fascista".

I nove, tra i 28 e i 45 anni, sono stati bloccati in viale Abruzzi angolo via Pecchio e portati in Questura per accertamenti. Tra loro, si legge in una nota, “8 residenti nel varesino e uno in provincia di Bergamo: sono stati denunciati per apologia del fascismo, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Il questore, inoltre, ha emesso nei loro confronti 9 fogli di via (8 della durata di un anno e 1 di sei mesi) da Milano".

Ma non sono gli unici ad essere finiti nei guai per le proteste di ieri: il bilancio della Polizia è di un arresto e 83 denunce. Altre 74 persone sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata