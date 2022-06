Dramma nel Milanese, in via Arno 2 a Vanzaghello, dove i corpi di un uomo e di una donna sono stati trovati privi di vita a poca distanza l’uno dall’altro. Le vittime sono Franco Deidda, istruttore di tiro, e una donna italiana di 57 anni, probabilmente un’amica che comunque non viveva sotto il suo stesso tetto.

I carabinieri sono intervenuti sul posto poco dopo le 15. Prima hanno trovato in strada il cadavere della donna, che si è probabilmente lanciata dal balcone. Accanto a lei un revolver.

Una volta entrati nell’appartamento, di proprietà dell’uomo, i militari hanno trovato il corpo di Deidda con un colpo d’arma da fuoco che lo aveva raggiunto alla tempia destra.

L’arma risulta regolarmente denunciata e di proprietà di Deidda.

Tutte le ipotesi sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l'uomo e poi essersi suicidata, lanciandosi dal balcone, ma non è possibile escludere che anche l'uomo si sia suicidato, utilizzando la pistola finita poi nelle mani della donna.

