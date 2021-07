L’ipotesi più accreditata sulla tragedia avvenuta nelle scorse ore a Ostia è quella dell’omicidio-suicidio. Una coppia è stata trovata morta in casa: lei, 75 anni, ex hostess, aveva un taglio alla gola; lui, 76, ex pilota Alitalia, era precipitato nel cortile interno della palazzina in cui vivevano. La donna da tempo era gravemente malata.

La ricostruzione fatta finora dagli inquirenti è quella secondo cui il marito avrebbe ucciso la moglie per poi gettarsi dalla finestra del bagno dal quinto piano.

La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e non sono stati rilevati segni di effrazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

