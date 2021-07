Controlli stringenti sia negli scali capitolini che allo stadio per evitare che i tifosi inglesi giunti oggi a Roma entrino all’Olimpico per assistere alla partita di questa sera tra Inghilterra e Ucraina, valida per i quarti di finale dei Campionati europei.

Controlli incrociati anche negli alberghi. Al vaglio della Polizia di Stato la posizione di alcuni tifosi, bisogna accertare se siano arrivati in tempo utile per poter assistere alla partita.

L’ordinanza del ministro Speranza, dopo il boom di contagi trascinato nel Regno Unito dalla variante Delta, prevede per i britannici che arrivano in Italia l’obbligo di quarantena di cinque giorni, poi un tampone negativo.

Dunque solo chi è arrivato prima del 28 giugno potrà assistere alla partita. A coloro che sono arrivati in Italia oltre il tempo utile per osservare la quarantena è stato intimato di non recarsi allo stadio, invalidando anche i biglietti.

Quest'attività si somma ai potenziati controlli predisposti nei check point a ridosso dello stadio, finalizzati proprio ad intercettare i tifosi non in regola e a riportarli presso le loro strutture alberghiere.

Sono cinque i voli arrivati questa mattina a Fiumicino e a Ciampino. Sono 13mila i biglietti venduti per la partita, si attendono 1.500 tifosi inglesi che si trovano già in Italia da giorni o provenienti da altri Paesi non sottoposti a obbligo di quarantena.

