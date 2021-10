Ancora paura per i contagi da Covid-19 in provincia di Padova, dove quattro anziani, tre uomini e una donna, sono finiti in terapia intensiva all'ospedale del capoluogo euganeo, dopo aver preso parte a una festa per i 50 anni di alcuni matrimoni.

I contagiati hanno un'età tra i 70 e gli 80 anni, e sono in condizioni gravi, come ha confermato l'Azienda Ospedaliera di Padova. Tra loro c'è anche una delle coppie che aveva celebrato le nozze d'oro.

Il contagio si sarebbe diffuso durante un pranzo che si è tenuto domenica scorsa, nel Padovano. Nel giro di un paio di giorni, i quattro anziani hanno accusato i primi sintomi dell'infezione. Ma quando sono arrivati al pronto soccorso le loro condizioni erano già serie e in rapido peggioramento, e sono stati trasferiti in terapia intensiva.

Secondo l'Azienda ospedaliera è la prima volta per Padova che un gruppo intero di persone infettate finisce così rapidamente dall'accesso in ospedale alla rianimazione. Tutti i quattro contagiati erano vaccinati contro il Covid, ma due avevano patologie pregresse. La data della loro vaccinazione non sarebbe recente.

"Stiamo facendo con estrema rapidità tutti gli approfondimenti del caso - ha riferito il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di Padova, Giuseppe Dal Ben -. Mentre procedono le cure a questi pazienti, abbiamo attivato immediatamente le procedure per avviare l'analisi di campioni prelevati dalle quattro persone ricoverate, che sono stati anche inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che avrà il compito di svolgere un'accurata attività di sequenziamento. Ribadiamo con forza l'appello che le regole di prudenza, specie nel caso di assembramenti, devono essere sempre osservate scrupolosamente".

L'azienda Ulss 6 Euganea svolgerà l'indagine epidemiologica, per verificare se i contagiati ricoverati siano gli unici o vi sia un cluster più ampio.

