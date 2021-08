Il conduttore tv Fabrizio Nonis, volto noto per alcune trasmissioni di cucina sulle reti Mediaset, Rai e Gambero Rosso, ha denunciato di essere stato aggredito venerdì sera mentre era insieme a suo figlio al termine della partita Verona-Inter. Nonis era vicino a un bar pieno di tifosi gialloblù quando un gruppetto lo avrebbe circondato e bloccato e infine preso a calci e pugni nella zona del parcheggio dello stadio Bentegodi.

Il conduttore è stato curato all’ospedale di Borgo Trento: i sanitari hanno riscontrato la perforazione di un timpano e una microfrattura a uno zigomo.

Sulla vicenda indaga la Digos di Verona.

"La nostra fortuna è stata quella di non reagire. E praticamente nessuno è intervenuto in nostro soccorso. Al Bentegodi non torneremo mai più" ha detto Nonis, mentre l'Hellas Verona ha preso le distanze con un tweet: "Hellas Verona FC censura con sdegno e fermezza qualsiasi atto di violenza o intimidazione, ovunque e da chiunque esso venga perpetrato, esprimendo massima solidarietà al signor Nonis e al figlio".

(Unioneonline/s.s.)

