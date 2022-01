Una donna di settant’anni, originaria di Iglesias ma da anni residente a Bolzano, è rimasta vittima di un incidente stradale lungo l’Autobrennero all’altezza di Trento Centro.

Rita Giulia Atzori era in auto col marito, anche lui di origini sarde, quando la loro Ford CMax ha tamponato un camion all’altezza della galleria di Piedicastello. Nel tentativo di evitarlo il marito ha sterzato bruscamente sulla sinistra.

L'uomo è sopravvissuto ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara con diversi traumi. Per la donna invece non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

In corso le indagini per risalire alle cause dello schianto fatale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata