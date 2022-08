Mezzo milione di euro. È l’entità stimata del bottino razziato dai ladri che hanno svaligiato, a Milano, la casa di Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi.

Il colpo è stato messo a segno in via Pagano. La banda, approfittando dell’assenza della Costanzo per le vacanze, si è introdotta all’interno, riuscendo a “smurare” una cassaforte contenente preziosi, contanti e gioielli.

A fare la scoperta è stata una domestica, che poi ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti poi gli agenti della Squadra Volante della Questura milanese, che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire ai responsabili.

(Unioneonline/l.f.)

