Un ragazzino di 13enne è rimasto folgorato mentre stava facendo la doccia e ora si trova ricoverato in rianimazione, in gravi condizioni.

L'incidente è accaduto a Casarano, in provincia di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne si stava lavando nell’abitazione di campagna di suo padre, quando all’improvviso è partita una scarica elettrica, di cui sono in fase di accertamento le cause.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno rianimato il ragazzino sul posto, per poi trasferirlo d’urgenza in pronto soccorso.

L'adolescente si trova ora in prognosi riservata, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’abitazione dove è successo il fatto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato indagini e, su disposizione del magistrato di turno, hanno sequestrato il bagno dell'abitazione. (Unioneonline/l.f.)

