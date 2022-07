Prima è stato seguito dall’aggressore, poi colpito con una stampella che lo ha fatto cadere a terra e infine massacrato a mani nude fino alla morte.

Così è morto Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche, lungo corso Umberto I, da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne italiano arrestato dalla polizia per omicidio volontario e rapina. La stampella era proprio della vittima, investita l’anno scorso mentre era in bici.

"Saranno sentiti testimoni e visionate immagini delle telecamere per chiarire la dinamica del pestaggio", dicono in una conferenza stampa gli investigatori. Che però escludono sia i presunti apprezzamenti a una donna da parte della vittima sia il movente dell’odio razziale da parte dell’aggressore: "Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara - hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di Ps di Civitanova Marche Fabio Mazza - tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi, con una reazione abnorme da parte dell'aggressore nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l'elemosina".

Diverse le persone che hanno assistito al pestaggio senza intervenire o riprendendo la scena con il cellulare. Anche per questo questa mattina la comunità nigeriana e non solo ha manifestato bloccando un angolo della strada che conduce alla piazza esibendo una foto del morto e anche uno degli scatti dell'aggressione violentissima. Tra i manifestanti anche la moglie di Alika, Charity Oriachi.

La vittima abitava con la moglie e un bambino a San Severino Marche. Era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori che vendeva per strada, all'uscita dei negozi, qualche volta chiedeva una moneta.

Ed era proprio quello che stava facendo ieri suscitando la furia bestiale del salernitano di 32 anni che, dopo il delitto, si era allontanato ma è stato subito arrestato dalla polizia del Commissariato di Civitanova per omicidio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata