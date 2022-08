I soccorsi immediati non sono serviti a salvare la vita di un 45enne di Claut, in provincia di Pordenone, morto per uno choc anafilattico.

L’uomo era in un giardino di San Martino di Campagna (Aviano) quando è stato punto da alcuni calabroni. L’amico che si trovava con lui ha capito quanto fosse grave la situazione e ha chiamato l’ambulanza che ha portato in ospedale il 45enne. Tutto è stato inutile. Sul caso sono state avviate le indagini, seguite dai carabinieri di Sacile. Sembra che la vittima in passato non avesse mai sofferto di allergie specifiche.

