Un 35enne è morto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino (Chieti) dopo essere stato colpito con un taser.

L’uomo, con problemi psichiatrici e in evidente stato di agitazione, stava correndo nudo vicino alla ferrovia. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che – per immobilizzarlo – hanno usato la pistola a impulsi elettrici. Ma il tentativo non è stato efficace: subito dopo ha iniziato a prendere a testate una macchina parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel frattempo è arrivata una squadra del 118 che ha caricato l’uomo sull’ambulanza e lo ha sedato con un’iniezione. All’arrivo in ospedale però il paziente era già morto: il decesso sarebbe avvenuto vicino alla recinzione lungo i binari del treno. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte e a stabilire se avesse assunto sostanze o farmaci che potrebbero aver determinato lo stato di alterazione. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata