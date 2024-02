Tante le indiscrezioni che circolavano negli ultimi giorni sulla rottura fra Chiara Ferragni e Fedez, e ora Dagospia non ha dubbi: il rapper sarebbe andato via di casa domenica scorsa. La notizia è stata confermata anche dal Corriere della Sera.

Alla base della rottura, secondo quanto trapela, i recenti guai giudiziari dell’imprenditrice, gli attacchi del rapper all’entourage dell’influencer, e i dissidi fra i due iniziati già dopo Sanremo dello scorso anno.

«Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato – spiega Dagospia – . Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa».

Le storie pubblicate da Fedez nelle ultime ore su Instagram mostrano un’abitazione diversa dal lussuoso appartamento di CityLife, a Milano, in cui Chiara e Federico si erano trasferiti nel novembre scorso.

Nel frattempo arriva anche la notizia che Chiara Ferragni sarà presto ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che fa”. L’imprenditrice digitale è attesa una delle prossime domeniche, e parlerà per la prima volta anche del caso Balocco.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata