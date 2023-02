Si è sentito male e ha chiamato il 118, ma al loro arrivo gli operatori sanitari non sono riusciti a individuare l'appartamento a causa dell'assenza di un citofono e sono andati via. Il paziente è morto alcune ore più tardi.

È successo a Castellammare di Stabia (Napoli), dove il 51enne Sergio Aiello è stato ritrovato privo di vita dalla sorella nella sua casa di via Rispoli. La donna si era insospettita perché non aveva avuto contatti con il fratello, che da giorni aveva febbre e problemi respiratori.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata per indagare le cause esatte del decesso dell’uomo e stabilire se ci siano responsabilità da parte di chi non ha effettuato l'intervento. I familiari di Aiello hanno sporto denuncia e la salma è stata sequestrata per l’autopsia. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata