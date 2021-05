Sono stati eletti dall’Assemblea generale della Cei, la Conferenza episcopale italiana, i due vicepresidenti per l’area Nord e quella Centro. Si tratta, rispettivamente, di monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, e di monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari.

I lavori dell'Assemblea proseguiranno questa mattina con l'elezione dei membri del Consiglio per gli Affari economici e i presidenti delle Commissioni episcopali.

Il presidente della Conferenza Episcopale Sarda, monsignor Antonello Mura, a nome dei vescovi dell’Isola, ha espresso grande gioia per l'elezione: “Questo compito non solo è un riconoscimento per le doti e la competenza di monsignor Baturi nel suo servizio verso tutta la Chiesa italiana, ma costituirà anche un importante riferimento per le Diocesi della nostra Isola".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata