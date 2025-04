Il cardinale Angelo Becciu il prossimo 7 maggio non entrerà in conclave.

La sua comunicazione ufficiale, dopo le indiscrezioni, è arrivata ieri mattina ma non chiude lo strascico di polemiche e indiscrezioni che ha sempre accompagnato la vicenda giudiziaria del cardinale sardo.

Il programma le Iene di Mediaset ha diffuso un audio teso a dimostrare il «complotto», come lo definisce il fratello di Becciu, Mario, che ha rilanciato sui suoi profili social l'annuncio della nuova puntata andata in onda ieri.

E dove l'inchiesta di Alessandro Sortino e Marco Occhipinti apre interrogativi pesanti sulla regolarità delle indagini e sulla correttezza della prossima elezione papale. Testimonianze inedite e registrazioni audio mai pubblicate fino ad oggi rivelano sviluppi su presunte manovre che avrebbero potuto alterare le sorti di uno dei cardinali più influenti del futuro conclave: Becciu, appunto.

In particolare un file audio che suggerirebbe a una donna di nome Francesca istruzioni su come orientare una delle principali testimonianze nel processo vaticano che ha visto coinvolto e condannato in primo grado il cardinale di Pattada.

«Queste chat – dice Becciu intervistato dal programma – confermano la mia convinzione che c'era gente che aveva cercato di indurre il Papa contro di me, che aveva cercato di ingannare il Papa».

