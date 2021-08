Arrestata Maria Licciardi, numero uno dell’omonimo clan e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano.

I carabinieri del Ros le hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'aeroporto di Ciampino, dove stava per prendere un volo diretto in Spagna.

Sorella di Gennaro Licciardi, fondatore dell'organizzazione malavitosa, è accusata di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione di denaro di provenienza illecita, turbativa d'asta. Tutti i reati sono aggravati dalle finalità mafiose.

La donna stava andando a Malaga per andare a trovare la figlia e per curare degli affari. Insieme con lei, in fila, per la consegna dei bagagli, c'erano anche due accompagnatori per i quali non sono state disposte al momento misure cautelari. Quando è stata circondata dai militari, non ha opposto alcuna resistenza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata