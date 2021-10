Ha invaso la carreggiata completamente nudo provocando un grave incidente stradale.

Protagonista ieri sera a Roma Sven Augusti, giovane promessa della Lazio Pallanuoto.

Il 22enne di nazionalità croata, in circostanze da accertare ma comunque “in stato di alterazione psicofisica”, riportano i militari, camminava al centro della strada su via del Foro Italico a Roma. Una macchina che passava di lì per evitare di investirlo ha sterzato e si è ribaltata. I due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale.

Il giovane all’arrivo delle forze dell’ordine ha anche aggredito i militari del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Sul posto per i rilievi anche la polizia locale. Il pallanuotista, bloccato, è stato portato in ospedale ed è ora sotto osservazione.

(Unioneonline/D)

