«Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi».

Carlo Calenda posta un selfie dal letto d’ospedale, reduce dall’intervento chirurgico di cui aveva parlato qualche giorno fa: «Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio».

Già a dicembre il leader di Azione aveva dovuto sottoporsi a una prima operazione: «Mi hanno aperto come un merluzzo – aveva svelato poco prima di Natale - non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia». E ancora: «Sono reduce da un intervento in cui praticamente mi hanno sbudellato, mi hanno messo 150 punti, sono un po’ provato»

Ora un nuovo intervento, programmato ma rimandato per il voto delle Europee. Che per Calenda non è andato benissimo, non avendo raggiunto la soglia minima del 4%.

